14 Mayıs seçimlerinde Muharrem İnce’ye verilen oylar ne olacak? YSK Muharrem İnce yurtdışı oyları geçersiz mi sayılacak? Oy pusulası değişecek mi?

Muharrem İnce'nin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasının hemen ardından yurtdışında kullanılan oylara ne oalcağı merak konusu oldu. Peki 14 Mayıs seçimlerinde Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak? YSK Muharrem İnce yurtdışı oyları geçersiz mi sayılacak? Cumhurbaşkanı adayı çekilince ne olur?