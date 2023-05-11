14 Mayıs seçimlerinde Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak? YSK Muharrem İnce yurtdışı oyları geçersiz mi sayılacak? Oy pusulası değişecek mi?
GÜNDEM ahaber.com.tr
Muharrem İnce'nin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasının hemen ardından yurtdışında kullanılan oylara ne oalcağı merak konusu oldu. Peki 14 Mayıs seçimlerinde Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak? YSK Muharrem İnce yurtdışı oyları geçersiz mi sayılacak? Cumhurbaşkanı adayı çekilince ne olur?
Muharrem İnce'nin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasının hemen ardından yurtdışında kullanılan oylara ne oalcağı merak konusu oldu. Peki 14 Mayıs seçimlerinde Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak? YSK Muharrem İnce yurtdışı oyları geçersiz mi sayılacak? Cumhurbaşkanı adayı çekilince ne olur?
MUHARREM İNCE'YE VERİLEN OYLARA NE OLACAK?
YSK'dan konuya ilişkin açıklama bekleniyor.
MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ!
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce saat 14.00'de adaylıktan çekilme ve hakkındaki iddialara dair partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. İnce, "Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" dedi.
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