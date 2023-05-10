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Başkan Erdoğan'dan Batman mitinginde önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 10.05.2023 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
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Başkan Erdoğan’dan Batman mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberi | 14 Mayıs'a günler kala seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman mitinginde vatandaşlarla buluşuyor. On binlerce vatandaşın coşkuyla meydanlarda yer aldığı Batman'da Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor...

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