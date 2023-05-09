ZONGULDAK 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi Zonguldak hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
"14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi Zonguldak hangi parti, yüzde kaç oy aldı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Seçim sonuçlarını anlık olarak ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
"Zonguldak'da seçim sonuçları açıklandı mı? 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim hangi parti, yüzde kaç oy aldı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde merak edilen tüm soruların yanıtını bulabilirsiniz. Peki, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
ZONGULDAK 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Zonguldak seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ 2023
14 Mayıs seçimleri oy verme saatleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlendi. Buna göre 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00'de başlayacak ve akşam saat 17.00'de sona erecek.
SEÇİM YASAKLARI NE SAAT KAÇTA BİTECEK?
YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklara göre saat 18.00'e kadar sesli veya görüntülü hiçbir basın yayın organından seçim sonuçlarına ilişkin tahmin ve yorum haberi yapılamayacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
2023 SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçları saat 21.00 itibariyle kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacak. Ancak tam seçim sonuçlarının sandıklardan çıkan oyların sayımının bitmesinin ardından belli olması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SİVAS SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ne zaman açıklanacak?
- ÇANAKKALE 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi Çanakkale hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi ilçe ilçe oy oranları!
- ZONGULDAK 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi Zonguldak hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- AUZEF SINAV SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? Vize sonucu sorgulama ekranı! esinav.istanbul.edu.tr
- BATMAN 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi Batman hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- KURBANLIK DANA FİYATLARI 2023! Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Büyük baş, küçükbaş, koyun...
- Asgari ücret son dakika açıklaması geldi! Bakan müjdeyi verdi: "Tarihin en büyük artışı..." Brüt 13.009 TL hesabı...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 9 Mayıs Salı puan durumu!
- THY 10.000 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? THY 10 bin işçi alımı kadro ve kontenjanları belli oldu mu?
- Emekli maaş zammı hesabı ayyuka çıktı! %30 - %35 - %45 oranla hesaplandı! 7.500 alana 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur'luya KÖK maaş...
- Kamu işçisi kimler, hangi meslekleri kapsıyor? Belediye şirket işçileri kamu işçisi mi? TYP, sözleşmeli öğretmen, uzman çavuş...