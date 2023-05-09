ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları oy oranları!
Elazı seçim sonuçları 2023! Milyonlarca vatandaş, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidecek. YSK verilerine göre oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Peki, Elazığ seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, ilçe ilçe oy oranları!
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Seçimlere sayılı günler kala, sandık başına geçmeye hazırlanan milyonlarca vatandaş, hangi partinin ne kadar oy alacağını merak ediyor. Peki, Elazığ seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, oy oranları...
ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Elazığ seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Oy oranları belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YSK'dan yapılan açıklamaya göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. Saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek..
HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?
- "Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.
- Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.
- Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları oy oranları!
- SİVAS SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ne zaman açıklanacak?
- ÇANAKKALE 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi Çanakkale hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi ilçe ilçe oy oranları!
- ZONGULDAK 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi Zonguldak hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- AUZEF SINAV SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? Vize sonucu sorgulama ekranı! esinav.istanbul.edu.tr
- BATMAN 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi Batman hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- KURBANLIK DANA FİYATLARI 2023! Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Büyük baş, küçükbaş, koyun...
- Asgari ücret son dakika açıklaması geldi! Bakan müjdeyi verdi: "Tarihin en büyük artışı..." Brüt 13.009 TL hesabı...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 9 Mayıs Salı puan durumu!
- THY 10.000 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? THY 10 bin işçi alımı kadro ve kontenjanları belli oldu mu?
- Emekli maaş zammı hesabı ayyuka çıktı! %30 - %35 - %45 oranla hesaplandı! 7.500 alana 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur'luya KÖK maaş...