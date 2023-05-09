AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 / 1. 2. 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekili aday kimler oldu? Aday isimleri tam liste
"1. 2. 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekili aday kimler oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim eden AK Parti İstanbul Milletvekili aday listesinin tamamını duyurdu. En genç aday, 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise Şamil Ayrım, İstanbul 3. bölgeden aday oldu. Peki, 1. 2. 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekili aday kimler oldu? Aday isimleri tam liste
1. 2. 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekili aday kimler oldu? Aday isimleri tam liste araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti İstanbul milletvekili adayları tam liste halinde yayınlandı. Listede Bakanlar Kurulu ve ünlü isimler yer aldı. 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge aday listesi gündemdeki yerini aldı. AK Parti milletvekili aday listesini, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Genel Sekreteri Fatih Şahin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. Peki, 1. 2. 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekili aday kimler oldu? Aday isimleri tam liste
AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu.
İşte sıralı tam liste;
İSTANBUL-1 1 MURAT KURUM
İSTANBUL-1 2 ERKAN KANDEMİR
İSTANBUL-1 3 HASAN TURAN
İSTANBUL-1 4 MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
İSTANBUL-1 5 HULUSİ ŞENTÜRK
İSTANBUL-1 6 MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU
İSTANBUL-1 7 TUĞBA IŞIK ERCAN
İSTANBUL-1 8 İSMAİL ERDEM
İSTANBUL-1 9 YAHYA ÇELİK
İSTANBUL-1 10 BEHİYE EKER
İSTANBUL-1 11 SERKAN BAYRAM
İSTANBUL-1 12 ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK
İSTANBUL-1 13 AZMİ EKİNCİ
İSTANBUL-1 14 NURETTİN ALAN
İSTANBUL-1 15 FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
İSTANBUL-1 16 LEMAN YENİGÜN
İSTANBUL-1 17 ESMA ERSİN
İSTANBUL-1 18 UMUT ARMAN SONAY
İSTANBUL-1 19 ALİ SEVİNÇ
İSTANBUL-1 20 MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU
İSTANBUL-1 21 RÜSTEM KABİL
İSTANBUL-1 22 ALİ YAZLI
İSTANBUL-1 23 AYDOĞAN AHIAKIN
İSTANBUL-1 24 ZEYNETTİN AYDIN
İSTANBUL-1 25 CEMAL DONAT
İSTANBUL-1 26 EBRU SARACOĞLU
İSTANBUL-1 27 AYŞEGÜL ESRA ATİK
İSTANBUL-1 28 FATİH ÖGÜN
İSTANBUL-1 29 ZEYNEP BAYIR
İSTANBUL-1 30 MURAT AÇIK
İSTANBUL-1 31 VELİ ARSLAN
İSTANBUL-1 32 YUNUS FIRAT AYDIN
İSTANBUL-1 33 MUSTAFA NAİM YAĞCI
İSTANBUL-1 34 FURKAN GÖKGÖZ
İSTANBUL-1 35 NURETTİN ALAGÖZ
İSTANBUL-2 1 SÜLEYMAN SOYLU
İSTANBUL-2 2 HALİT YEREBAKAN
İSTANBUL-2 3 RABİA KALENDER İLHAN
İSTANBUL-2 4 MEHMET ÖNDER AKSAKAL
İSTANBUL-2 5 MUSTAFA DEMİR
İSTANBUL-2 6 İSMAİL EMRAH KARAYEL
İSTANBUL-2 7 ZAFER SIRAKAYA
İSTANBUL-2 8 BÜŞRA PAKER
İSTANBUL-2 9 SEVAN SIVACIOĞLU
İSTANBUL-2 10 DERYA AYAYDIN
İSTANBUL-2 11 ADEM YILDIRIM
İSTANBUL-2 12 SENA NUR ÇELİK
İSTANBUL-2 13 AHMET BİLAL KIYMAZ
İSTANBUL-2 14 HÜSEYİN EROĞLU
İSTANBUL-2 15 ENES EMİNOĞLU
İSTANBUL-2 16 AHMET HAMDİ ÇAMLI
İSTANBUL-2 17 EMRE USTAOSMANOĞLU
İSTANBUL-2 18 ŞEVKİ ŞAR
İSTANBUL-2 19 CAHİT ALTUNAY
İSTANBUL-2 20 ÖMER FUAT GÜNDAY
İSTANBUL-2 21 ORHAN NARİN
İSTANBUL-2 22 SELÇUK KAR
İSTANBUL-2 23 KEMAL OĞUZ KIDİL
İSTANBUL-2 24 FERŞAT YILDIRIM
İSTANBUL-2 25 ECRİN NAZLI İNAN
İSTANBUL-2 26 NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU
İSTANBUL-2 27 BEŞİR AÇIKÇA
İSTANBUL-3 1 NUMAN KURTULMUŞ
İSTANBUL-3 2 ÖZLEM ZENGİN
İSTANBUL-3 3 CÜNEYT YÜKSEL
İSTANBUL-3 4 ZEKERİYA YAPICIOĞLU
İSTANBUL-3 5 HALİS DALKILIÇ
İSTANBUL-3 6 RÜMEYSA KADAK
İSTANBUL-3 7 OĞUZ ÜÇÜNCÜ
İSTANBUL-3 8 NECMİ KADIOĞLU
İSTANBUL-3 9 ŞAMİL AYRIM
İSTANBUL-3 10 SEDA GÖREN BÖLÜK
İSTANBUL-3 11 NİLHAN AYAN
İSTANBUL-3 12 YILDIZ KONAL SÜSLÜ
İSTANBUL-3 13 ŞENGÜL KARSLI
İSTANBUL-3 14 YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI
İSTANBUL-3 15 HALİME KÖKCE
İSTANBUL-3 16 MEHMET SARI
İSTANBUL-3 17 NEVZAT ŞATIROĞLU
İSTANBUL-3 18 EKREM GÖRÇEKER
İSTANBUL-3 19 NECATİ KARAGÖZ
İSTANBUL-3 20 RASİM ERDOĞMUŞ
İSTANBUL-3 21 YUSUF ASLAN
İSTANBUL-3 22 MUSTAFA KORKUT
İSTANBUL-3 23 MUTLU BOZOĞLU
İSTANBUL-3 24 FETİ AHMET BALIN
İSTANBUL-3 25 OKTAY ŞAMDANLI
İSTANBUL-3 26 MEHMET YILDIZ
İSTANBUL-3 27 YILMAZ DURMUŞ
İSTANBUL-3 28 NEVİN MİNE VURAL
İSTANBUL-3 29 MEMET YALÇIN
İSTANBUL-3 30 NAZİF ÇETİN
İSTANBUL-3 31 RAMAZAN ARKAN
İSTANBUL-3 32 HARUN ÇELİK
İSTANBUL-3 33 RASİM YAĞAR
İSTANBUL-3 34 CEMAL TOPTANCI
İSTANBUL-3 35 RECEP SEYYAR
İSTANBUL-3 36 ALİ ÇİÇEK
SEÇİM NE ZAMAN?
2023 Genel seçimleri 14 Mayıs tarihinde yapılacak.
İSTANBUL 1. SEÇİM BÖLGESİ NERESİ?
İstanbul 1. seçim bölgesi Anadolu Yakası olarak belirlendi. İşte ilçeler:
Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar
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