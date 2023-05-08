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Yurt dışında kaç seçmen oy kullandı? YSK son sayıyı açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2023
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Yurt dışında kaç seçmen oy kullandı? YSK son sayıyı açıkladı

Türkiye genelinde yapılacak seçimler öncesi yurt dışı ve gümrüklerde oy kullananların sayısı belli oldu. YSK tarafından yapılan açıklamada, gümrüklerde ve yurt dışında şu ana kadar 1 milyon 693 bin 67 seçmenin oy kullandığı açıklandı.

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