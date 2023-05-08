Başkan Erdoğan’dan Kırklareli’de Batı medyasına sert tepki: Parmak sallayanların tehditleri sökmez

Buradan, çocukluk yıllarımı beraber geçirdiğim tüm Roman kardeşlerimi selamlıyorum. 85 milyonun tamamı arasındaki komşuluk hukukunun, kardeşlik hakkının, vatandaşlık bağlarının zedelenmesine rıza göstermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sizlerle beraber aralayacağız. Ne diyorlar? Öcalan'ın cezaevinin kapısını kıracaklarmış. Ne diyorlar? Selo'yu cezaevinden çıkaracaklarmış. Bu Selo ne yaptı? Diyarbakır'da bizim 51 Kürt kardeşimizi bunlar öldürdüler. Bunun için şu anda cezaevinde Edirne'de. Biraz sonra Edirne'ye gidiyorum oradan da sesleneceğim. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. Pazar günü sandıklara gidecek ve inşallah oyumuzu kullanacağız. Bundan önce hep beraber çok daha önemli bir şey yapacağız. Buraya gelmeyen eşinize, dostunuza, akrabanıza mutlaka ulaşacaksınız. Size Cumhurbaşkanımızın selamı var diyecek, halini hatırını sorcak 14 Mayıs'ın önemini anlatacaksınız.

Biliyorsunuz, Kırklareli'nin benim siyasi hayatımda farklı bir yeri var. Okuduğumuz bir şiir yüzünden haksız bir şekilde cezalandırıldığımda Kırklareli bizi Pınarhisar'da misafir etti. Biz o günleri gazete manşetlerinden bizlere siyasi ömür biçildiği o kara günleri hiçbir zaman unutmadık. Milletimizin bize karşı yapılan adaletsizliğe karşı gösterdiği vicdanlı duruşu hiçbir zaman unutmadık. Yüzbinlerin bizleri Pınarhisar Cezaevi'ne yolcu ederken o döktüğü gözyaşını hiçbir zaman unutmadık. Kırklareli ile birlikte tüm Türkiye'nin bize nasıl sahip çıktığını, bize nasıl umut bağladığını hiçbir zaman unutmadık. Pınarhisar'da haksız yere tutulduğumuz o günleri tevekkülle, istişare ile geçen bir okul olarak gördük. Pınarhisar'ı bir zindan olarak değil Medrese-i yusufiye olarak kabul ettik.