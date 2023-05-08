SAKARYA 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları!
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek. Vatandaşlar 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için de oy kullanacaklar. Oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından seçim sonuçlarına yönelik açıklamalar gelecek. İşte, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine göre Sakarya seçim sonuçlarına yönelik detaylar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek. İşte, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları!
SAKARYA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Sakarya seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ 2023
14 Mayıs seçimleri oy verme saatleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlendi. Buna göre 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00'de başlayacak ve akşam saat 17.00'de sona erecek.
SEÇİM YASAKLARI NE SAAT KAÇTA BİTECEK?
YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklara göre saat 18.00'e kadar sesli veya görüntülü hiçbir basın yayın organından seçim sonuçlarına ilişkin tahmin ve yorum haberi yapılamayacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
2023 SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçları saat 21.00 itibariyle kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacak. Ancak tam seçim sonuçlarının sandıklardan çıkan oyların sayımının bitmesinin ardından belli olması bekleniyor.
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