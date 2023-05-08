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MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri oy oranları!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023
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MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri oy oranları!

"Muğla seçim sonuçları açıklandı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Sandık başına geçmeye hazırlanan vatandaşlar, hangi partinin ne kadar oy olacağını merak ediyor. İşte, Muğla Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri ilçe ilçe oy oranları!

Muğla seçim sonuçları 2023! 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Sandık başına geçmeye hazırlanan vatandaşlar, hangi partinin ne kadar oy alacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Peki, Muğla seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, oy oranları...

MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Oy sonuçları belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

14 MAYIS OY VERME İŞLEMİ SAAT KATA BAŞLAYACAK?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00'e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00'den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir.

20.00'den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Muğla seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

MUĞLA CUMHURBAŞKANI MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Muğla cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte ahaber.com.tr'de anlık olarak açıklanacaktır.

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