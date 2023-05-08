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İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
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İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları!

"İzmir 14 Mayıs seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek. Milyonlarca seçmen sandık başına geçerek oy kullanacak. Oy işlemlerinin ardından seçim sonucu ve oy oranları ahaber.com.tr'de olacak. Peki, "İzmir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?"

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine sayısı günler kaldı. Pazar günü yapılacak olan seçimlerin ardından milyonların gözü oy oranlarında olacak. Peki, İzmir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim Sonucu ve Oy Oranları!

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İzmir seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır.

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. Saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ OLACAK?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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