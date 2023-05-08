08 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ne zaman açıklanacak? Oy oranları...

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ne zaman açıklanacak? Oy oranları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023
ABONE OL
GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ne zaman açıklanacak? Oy oranları...

Gaziantep seçim sonuçları ve oy oranları! Milyonlarca vatandaş, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlerin sonuçlarına odaklanmış durumda. Oy kullanma işlemleri sona erdikten sonra sandıklar açılacak ve sayım işlemleri başlayacak. Peki, Gaziantep seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları!.

"Gaziantep seçim sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusu gündemde araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek. Gaziantep ve diğer illerde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar açılmaya başlanacak ve yasakların kalkmasıyla birlikte hangi partinin ne kadar oy aldığı belli olacak. Peki, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Seçim sonuçları açıklanır, açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Gaziantep Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre 21.00 civarı açıklanacak.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ OLACAK?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA