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AYDIN 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023
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AYDIN 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları!

Aydın seçim sonuçlarına yönelik detaylar merak ediliyor. Sandıkların açılmasının ardından seçim sonuçlarına yönelik açıklamalar gelmeye devam edecek. Toplam 9 milletvekili çıkaracak olan Samsun, ilçelerin oy dağılımına göre çıkacak olan milletvekili sayısını belirleyecek. İşte, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları!

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranlarına yönelik araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Aydın 2023 Seçim Sonuçları, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği belirleme açısından 1 milyon 23 bin seçmen ile kritik bir rol oynayacak. İşte, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları!

AYDIN 2023 SEÇİM SONUÇLARI!

Aydın seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ 2023

14 Mayıs seçimleri oy verme saatleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlendi. Buna göre 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00'de başlayacak ve akşam saat 17.00'de sona erecek.

SEÇİM YASAKLARI NE SAAT KAÇTA BİTECEK?

YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklara göre saat 18.00'e kadar sesli veya görüntülü hiçbir basın yayın organından seçim sonuçlarına ilişkin tahmin ve yorum haberi yapılamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

2023 SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçları saat 21.00 itibariyle kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacak. Ancak tam seçim sonuçlarının sandıklardan çıkan oyların sayımının bitmesinin ardından belli olması bekleniyor.

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