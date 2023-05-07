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Son dakika | Bakan Özer açıkladı! Okullar seçimin ertesi günü tatil olacak

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Giriş Tarihi: 07.05.2023 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
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Son dakika | Bakan Özer açıkladı! Okullar seçimin ertesi günü tatil olacak

Son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanı Özer: Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız.

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