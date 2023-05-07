AK Parti'de dev hazırlık! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla "Büyük İstanbul Mitingi’

ALANDA ENGELLİ DOSTU TEKNİK İMKANLAR DA PLANLANDI

Alanda, yüksek hassasiyetle toplum içerisindeki tüm vatandaşlar düşünülerek engelli dostu teknik imkanlar da planlandı.

Ulusal ve uluslararası basının yoğun bir şekilde katılım sağlayacağı miting alanında, basın ve medya kuruluşları için 8 metre yüksekliğinde 6 bin metrekare alanı kapsayacak şekilde büyük bir yer ayrıldı.