AK Parti'de dev hazırlık! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla "Büyük İstanbul Mitingi’
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bugün gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi" için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Mitingin yapılacağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle tarihe tanıklık edecek büyük kalabalığı ağırlamaya hazırlanıyor.
AK Parti İstanbul Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'nda bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi"nde, AK Parti'nin İstanbul seçmeni seçime 1 hafta kala "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluşacak.
Atatürk Havalimanı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle yüzyılın mitinginde tarihe tanıklık edecek büyük kalabalığı ağırlamaya hazırlanıyor.
Hem Avrupa hem Türkiye tarihinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte yapılacak miting, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN MİTİNGE 16.00'DA KATILACAK
7 Mayıs gerçekleştirilecek mitingde vatandaşların alana girişleri 11.00 itibarıyla başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge saat 16.00 itibarıyla katılması bekleniyor.
Vatandaşların 15 ayrı noktadan giriş yapılabileceği miting alanında, 12 bin 600 personelin görev alması beklenirken, 15 ayrı noktada otopark alanı yer alacak.
Teknik imkan ve özellikleriyle dünyadaki muadillerinden çok daha gelişmiş bir teknik altyapı ile hazırlanan miting alanı, 40 ayrı LED ekran üzerinden herkesin rahat bir şekilde izleyebileceği şekilde tasarlandı.
Miting alanına vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kuruldu.
Büyük bir alanda gerçekleştirileceği için giriş noktalarından, miting alanının her tarafında ring araçlarıyla hizmet verilecek.
Miting alanında teknik sistemin kusursuz şekilde ilerlemesi için 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi kullanılacak.
ALANDA ENGELLİ DOSTU TEKNİK İMKANLAR DA PLANLANDI
Alanda, yüksek hassasiyetle toplum içerisindeki tüm vatandaşlar düşünülerek engelli dostu teknik imkanlar da planlandı.
Ulusal ve uluslararası basının yoğun bir şekilde katılım sağlayacağı miting alanında, basın ve medya kuruluşları için 8 metre yüksekliğinde 6 bin metrekare alanı kapsayacak şekilde büyük bir yer ayrıldı.
Her detayı ince bir şekilde düşünülen mitingde, Türkiye haritası sahne konseptiyle Türkiye'nin 81 ilinin her noktasına mesajını güçlü bir şekilde aktaran tasarım tercih edildi.
Büyük İstanbul Mitingi, "Türkiye Sana Emanet" söylemiyle 14 Mayıs öncesinde AK Parti seçmeni "Türkiye Yüzyılı" inancını güçlü bir şekilde ikrar edecek.
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