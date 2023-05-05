05 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti büyük İstanbul mitingi için ulaşım rehberi hazırladı

AK Parti büyük İstanbul mitingi için ulaşım rehberi hazırladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2023
ABONE OL
AK Parti büyük İstanbul mitingi için ulaşım rehberi hazırladı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek "Yüzyılın Mitingi" için ulaşım rehberi hazırladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA