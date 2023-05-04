SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023! YSK sandık görevlisi başvuru sonuçları bugün mü, ne zaman açıklanacak?
"Seçim görevlisi başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?" sorusu binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala, konuya dair detaylar araştırılıyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte 14 Mayıs seçim görevlisi sorgulama ekranı
"Seçim sandık görevlileri ne zaman belli olacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimlere kısa süre kala seçim görevlilerinin açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, seçim görevleri ne zaman açıklanacak, bu hafta mı? Sandık görevlisi ücretleri belli oldu mu, ne kadar? İşte, seçim görevlisi sonuçları sorgulama!
SEÇİM GÖREVLİSİ BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Seçim görevleri, sandık kurulunda görevli olacak memurlara iletildi. Görevli olunacak merkez, YSK tarafından açıklandı. Seçim görevlilerinin hangi sandıkta görev alacağının ise seçim yaklaşınca netlik kazanması bekleniyor.
SEÇİM GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELERDİR?
Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:
Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması
Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi
Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması
Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması
Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi
Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.
SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
2023 seçim görevli ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.
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- SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023! YSK sandık görevlisi başvuru sonuçları bugün mü, ne zaman açıklanacak?
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