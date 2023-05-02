MISIR’a vize kalktı mı, pasaportsuz kimlikle gidiliyor mu 2023? Kapıda vize uygulaması nedir, nasıl alınır?

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte arama motorlarında "Mısır'a vize kalktı mı, pasaportsuz kimlikle gidiliyor mu?", "Kapıda vize uygulaması nedir, nasıl alınır?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Hem ucuz olması hem de kültürel zenginliği sebebiyle Mısır, turistler için ilgi çeken ülkeler arasında yer alıyor. İşte detaylar...