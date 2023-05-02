MISIR'a vize kalktı mı, pasaportsuz kimlikle gidiliyor mu 2023? Kapıda vize uygulaması nedir, nasıl alınır?
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte arama motorlarında "Mısır'a vize kalktı mı, pasaportsuz kimlikle gidiliyor mu?", "Kapıda vize uygulaması nedir, nasıl alınır?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Hem ucuz olması hem de kültürel zenginliği sebebiyle Mısır, turistler için ilgi çeken ülkeler arasında yer alıyor. İşte detaylar...
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte arama motorlarında "Mısır'a vize kalktı mı, pasaportsuz kimlikle gidiliyor mu?", "Kapıda vize uygulaması nedir, nasıl alınır?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Hem ucuz olması hem de kültürel zenginliği sebebiyle Mısır, turistler için ilgi çeken ülkeler arasında yer alıyor. İşte detaylar...
MISIR'A VİZE KALKTI MI?
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamada, "Mısır'a seyahat edecek vatandaşlar kapıda vize alabilecekler" denildi.
KAPIDA VİZE UYGULAMASI
Sınır kapısında vize, adından da anlaşılabileceği gibi yabancı ülkelerin sınır kapılarında alınabilecek vize türüne deniyor. Ülkeler arası yapılan anlaşmalar gereğince yurt dışına seyahat eden ülke vatandaşları, belirli güne kadar talep edecekleri turist vizeleri için kapıda vizeye başvurabiliyor. Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları için kapıda vize uygulamasının mümkün olabilmesi adına bazı prosedürler var. Öncelikle gerekli belgelere sahip olmalısınız.
KAPIDA VİZE VEREN ÜLKELER
Kapı vizesi veren Afrika ülkeleri: Burundi, Cibuti, Komor Federe İslam Cumhuriyeti, Madagaskar, Mozambik, Senegal, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda ve Yeşil Burun Adaları.
Kapı vizesi veren Asya ülkeleri: Bahreyn, Doğu Timor, Kamboçya, Kuveyt, Maldivler, Nepal, Sri Lanka, Tacikistan, Tayvan, Umman, Azerbaycan ve Ermenistan.
Kapı vizesi veren Okyanusya ülkeleri: Palau, Samoa, Tonga ve Tuvalu.
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