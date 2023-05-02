CHP'li gazeteci Enver Aysever'den 7'li koalisyonu karıştırdı! Karamollaoğlu'na ağır sözler: Sivas'ın katili
CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ortağı Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu. Kılıçdaroğlu'nun vaadlerine ateş püsküren Aysever, "Şimdi sahte bahar gelmektedir. Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz ama biz aptal, ahmak değiliz" ifadelerini kullandı. Aysever ayrıca; Temel Karamollaoğlu'na "Sivas'ın katili" diyen Aysever, Mansur Yavaş'ın da Deniz Gezmiş'e, Nazım Hikmet'e, Eşber Yağmurdereli'ye "terörist" dediğini ve bütün İzmir'in onu alkışladığını belirtti
Muhalif gazeteci Enver Aysever 7'li koalisyonun ortak adayı Kılıçdaroğlu'nun "baharlar gelecek" diye vadettiği şeylere kimsenin inanmadığını ancak Erdoğan'ı devirmek için yine de kendisine oy vereceğini açıklayarak "Şimdi sahte bahar gelmektedir. Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz ama biz aptal, ahmak değiliz." dedi.
'EYVALLAH DİYECEK DEĞİLİZ'
Aysever "Şimdi sahte bahar gelmektedir. Evet Kılıçdaroğlu'na bu fetret devri bitsin diye oy vereceğiz ama biz aptal, ahmak değiliz. Karı-koca mitinglerde yapılan kalplere ellerinde çiçeklerle gelip eğilenlere eyvallah diyecek değiliz." ifadelerini kullandı.
KARAMOLLAOĞLU'NA 'SİVAS KATİLİ' DEDİ
Öte yandan Temel Karamollaoğlu'na "Sivas'ın katili" diyen Aysever, Mansur Yavaş'ın da Deniz Gezmiş'e, Nazım Hikmet'e, Eşber Yağmurdereli'ye "terörist" dediğini ve bütün İzmir'in onu alkışladığını belirtti. Mezhep siyaseti yapan Kılıçdaroğlu'na da ateş püsküren Aysever, "Hepsi patronun adamları" dedi.
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