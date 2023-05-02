Deprem mi oldu son dakika? Az önce deprem nerede oldu? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi!

2023.04.15 06:45:01 37.4130 36.9147 5.0 -.- 2.8 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.15 06:19:49 36.9610 27.3670 3.9 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.04.15 06:06:08 37.9585 36.3413 1.7 -.- 2.4 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.15 06:03:25 37.7993 36.2893 11.0 -.- 1.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.15 05:58:24 37.9325 36.2933 15.0 -.- 1.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.15 05:55:18 37.9355 36.2612 7.7 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.15 05:01:47 36.1572 36.2778 4.3 -.- 2.4 -.- BUYUKBURC-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.04.15 05:01:23 38.2525 39.4190 5.0 -.- 1.9 -.- ORMANCAYI-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2023.04.15 04:55:28 36.3555 36.4028 1.1 -.- 1.7 -.- AKKERPIC-KUMLU (HATAY) İlksel

2023.04.15 04:41:14 38.2753 37.7882 5.8 -.- 1.7 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.04.15 04:24:13 37.9697 36.3772 1.8 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.15 04:18:30 38.1258 37.7728 5.0 -.- 1.9 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.04.15 03:58:39 36.5687 36.5045 5.0 -.- 2.4 -.- YALANGOZ-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

GECE UYURKEN DEPREM OLURSA NE YAPMALIYIZ?

Uykuda deprem olursa ve yataktan kalkmak güç olursa şiltenin altına girin. Varsa masanın altına girin ve çök-kapan-tutun hareketi ile üzerinize düşen eşyadan korunun. Kapılara yakın devrilebilecek eşya koymayın; depremde devrilebilir ve dışarı çıkmak güçleşebilir. Merdiven, asansör veya balkonlara gitmeyin.

DEPREMDE BİNANIN SALLANMASI İYİ Mİ?

Binanın sallanma durumu, sağlamlığına bağlı olarak değişebilir. Binaların çok sallanması yıkılacağı anlamına gelmez. Yapının sağlam olması veya yeni olması deprem için oldukça önemlidir. Eski binalar depreme çok fazla mukavemet gösteremiyor.