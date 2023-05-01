MİT’in Suriye’deki nefes kesen operasyonu! Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya medyasında olay oldu

'Türkiye, 2020'den beri Suriye'nin kuzeyine asker konuşlandırdı ve tüm bölgeleri kontrol ediyor.'

Hindistan merkezli Wion haberinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü yaptığı açıklamada, DEAŞ liderinin Türkiye'nin MİT istihbarat teşkilatı tarafından yürütülen bir operasyonda Suriye'de öldürüldüğünü söyledi' ifadesine yer verdi.

NDTV 'Erdoğan, DEAŞ liderinin Türk istihbarat teşkilatının Suriye'de düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğünü duyurdu' dedi.

Sky News Avustralya ise haberinde 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in El-Kureyşi'yi uzun süredir takip ettiğini ve Türkiye'nin teröristleri takip etmeye ve avlamaya devam edeceğini söyledi' ifadelerine yer verdi.