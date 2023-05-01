MİT’in Suriye’deki nefes kesen operasyonu! Başkan Erdoğan’ın sözleri Avrupa’da olay oldu

ÖNCE ABLUKA SONRA OPERASYON

Suriye'nin kuzeyinde görev yapan AFP muhabiri, Türkiye'nin desteklediği Türk istihbarat ajanlarının ve yerel askeri polisin Cumartesi günü Afrin'in kuzeybatı bölgesindeki Cinderes'te bir bölgeyi ablukaya aldığını belirtti

Mahalle sakinleri AFP'ye, operasyonun hedefinin okul olarak kullanılan terk edilmiş bir çiftlik olduğunu söyledi.

France 24 bu gelişmeyi 'Erdoğan, DEAŞ lideri olduğundan şüphelenilen Al Quarashi'nin Suriye'de etkisiz hale getirildiğini söyledi' başlığı ile okurlarına sundu.

Erdoğan'ın 'terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin mücadelemizi sürdüreceğiz' sözüne haberinde yer veren CNN International sözde liderin bir selefinin Ekim ayında öldürülmesinin ardından göreve geldiği bilgisini paylaştı.

İŞTE İLK FOTOĞRAF

'Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ liderini öldürdüğünü açıkladı' başlığını atan Al Jazeera haberinde Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi.

Haberde Orta Doğu Enstitüsü'nde görev alan Charles Lister'ın açıklamalarına da yer verildi. Lister Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bölgeden fotoğraflara da yer verdi.

MİT'in imza attığı operasyona geniş yer veren ABD merkezli CBS News ise Türkiye'nin Suriye'deki konumu için şu değerlendirmede bulundu;

'Türkiye, 2020'den beri Suriye'nin kuzeyine asker konuşlandırdı ve tüm bölgeleri kontrol ediyor.'

Hindistan merkezli Wion haberinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü yaptığı açıklamada, DEAŞ liderinin Türkiye'nin MİT istihbarat teşkilatı tarafından yürütülen bir operasyonda Suriye'de öldürüldüğünü söyledi' ifadesine yer verdi.

NDTV 'Erdoğan, DEAŞ liderinin Türk istihbarat teşkilatının Suriye'de düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğünü duyurdu' dedi.

Sky News Avustralya ise haberinde 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in El-Kureyşi'yi uzun süredir takip ettiğini ve Türkiye'nin teröristleri takip etmeye ve avlamaya devam edeceğini söyledi' ifadelerine yer verdi.

Yunan In.gr 'Türk istihbaratı DEAŞ liderini etkisiz hale getirdi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

ERT 'Erdoğan, cihatçı grubunun sözde liderinin Cumartesi günü Suriye'de Türk istihbarat servislerinin önderliğindeki bir operasyonda etkisiz hale getirildiğini söyledi' dedi.

Proto Thema 'Erdoğan, MİT'in DEAŞ liderini uzun süredir izlediğini açıkladı, ancak operasyonla ilgili daha fazla ayrıntıya girmekten kaçındı' dedi.

Pentapostagma ise bu gelişmeyi 'DEAŞ'ın lideri Suriye'nin kuzeyindeki Türk kontrolündeki kasabada öldürüldü' başlığı ile okurlarına sundu.