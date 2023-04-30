1 Mayıs İşçi Bayramı’nda PTT açık mı, kapalı mı? Pazartesi günü PTT kargo dağıtımı yapacak mı?

1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle pazartesi günü birçok kurum çalışmayacak. Herhangi bir sorunla karşılaşmak istemeyen vatandaşlar araştırmalara başladı. En çok merak edilen kurumların başında yer alan PTT ile ilgili arama motorlarında "1 Mayıs Pazartesi PTT açık mı, kapalı mı?" "İşçi Bayramı PTT kargo dağıtımı yapacak mı?" sorusunun cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...