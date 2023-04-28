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AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | 28. Dönem AK Parti Ankara 1. 2. 3. bölge milletvekili adayları kimler? İşte tam isim listesi

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Giriş Tarihi: 28.04.2023
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AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | 28. Dönem AK Parti Ankara 1. 2. 3. bölge milletvekili adayları kimler? İşte tam isim listesi

"28. Dönem AK Parti Ankara 1. 2. 3. bölge milletvekili adayları kimler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs Genel Seçimlerine sayılı günler kala Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili listesi Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edildi. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. Peki, 28. Dönem AK Parti Ankara 1. 2. 3. bölge milletvekili adayları kimler? İşte tam isim listesi

28. Dönem AK Parti Ankara 1. 2. 3. bölge milletvekili adayları kimler? Ankara AK Parti milletvekili adayları araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti milletvekili listesi YSK'ya teslim edildi. Bu gelişme sonrası hangi illerde kaç adayın gösterildiği ve kimlerin aday olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 28. Dönem AK Parti Ankara 1. 2. 3. bölge milletvekili adayları kimler? İşte tam isim listesi

AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.

İşte, 28. Dönem AK Parti Ankara milletvekili adayları sıralı tam liste;

ANKARA 1. BÖLGE

ANKARA-1 1 YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ

ANKARA-1 2 JÜLİDE SARIEROĞLU

ANKARA-1 3 MURAT ALPARSLAN

ANKARA-1 4 ZEHRANUR AYDEMİR

ANKARA-1 5 MUSTAFA HASGÜL

ANKARA-1 6 EBRU KURBAN YALDIZ

ANKARA-1 7 MUHAMMED ABDULLAH ÖZER

ANKARA-1 8 OSMAN KARAASLAN

ANKARA-1 9 HASAN ERÇELEBİ

ANKARA-1 10 EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN

ANKARA-1 11 EDİBE SİNEM ERSOY

ANKARA-1 12 İLHAMİ TEKE

ANKARA-1 13 MUHAMMET TARIK KUYRUKCU

ANKARA 2. BÖLGE

ANKARA-2 1 VEDAT BİLGİN

ANKARA-2 2 LÜTFİYE SELVA ÇAM

ANKARA-2 3 ORHAN YEGİN

ANKARA-2 4 ZEYNEP YILDIZ

ANKARA-2 5 OSMAN GÖKÇEK

ANKARA-2 6 KURTCAN ÇELEBİ

ANKARA-2 7 ABDULVAHAP ŞAHİN

ANKARA-2 8 CİHAN ANKARA

ANKARA-2 9 EJDER ONURSAL

ANKARA-2 10 SERVET TÜRKAYIK

ANKARA-2 11 BURCU GÖKALP

ANKARA 3. BÖLGE

ANKARA-3 1 FUAT OKTAY

ANKARA-3 2 LEYLA ŞAHİN

ANKARA-3 3 ÖMER İLERİ

ANKARA-3 4 ASUMAN ERDOĞAN

ANKARA-3 5 HMET FETHAN BAYKOÇ

ANKARA-3 6 REMZİ ALBASAN

ANKARA-3 7 HALİSE ÇİFTCİ

ANKARA-3 8 AHMET ÇOTUK

ANKARA-3 9 AHMET GÜL

ANKARA-3 10 ERTUNÇ GÜNGÖR

ANKARA-3 11 HALİL HOTAMAN

ANKARA-3 12 CANSIN YILMAZ YAŞAR

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