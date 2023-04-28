AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | 28. Dönem AK Parti Ankara 1. 2. 3. bölge milletvekili adayları kimler? İşte tam isim listesi
"28. Dönem AK Parti Ankara 1. 2. 3. bölge milletvekili adayları kimler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs Genel Seçimlerine sayılı günler kala Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili listesi Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edildi. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. Peki, 28. Dönem AK Parti Ankara 1. 2. 3. bölge milletvekili adayları kimler? İşte tam isim listesi
28. Dönem AK Parti Ankara 1. 2. 3. bölge milletvekili adayları kimler? Ankara AK Parti milletvekili adayları araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti milletvekili listesi YSK'ya teslim edildi. Bu gelişme sonrası hangi illerde kaç adayın gösterildiği ve kimlerin aday olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 28. Dönem AK Parti Ankara 1. 2. 3. bölge milletvekili adayları kimler? İşte tam isim listesi
AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.
İşte, 28. Dönem AK Parti Ankara milletvekili adayları sıralı tam liste;
ANKARA 1. BÖLGE
ANKARA-1 1 YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
ANKARA-1 2 JÜLİDE SARIEROĞLU
ANKARA-1 3 MURAT ALPARSLAN
ANKARA-1 4 ZEHRANUR AYDEMİR
ANKARA-1 5 MUSTAFA HASGÜL
ANKARA-1 6 EBRU KURBAN YALDIZ
ANKARA-1 7 MUHAMMED ABDULLAH ÖZER
ANKARA-1 8 OSMAN KARAASLAN
ANKARA-1 9 HASAN ERÇELEBİ
ANKARA-1 10 EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN
ANKARA-1 11 EDİBE SİNEM ERSOY
ANKARA-1 12 İLHAMİ TEKE
ANKARA-1 13 MUHAMMET TARIK KUYRUKCU
ANKARA 2. BÖLGE
ANKARA-2 1 VEDAT BİLGİN
ANKARA-2 2 LÜTFİYE SELVA ÇAM
ANKARA-2 3 ORHAN YEGİN
ANKARA-2 4 ZEYNEP YILDIZ
ANKARA-2 5 OSMAN GÖKÇEK
ANKARA-2 6 KURTCAN ÇELEBİ
ANKARA-2 7 ABDULVAHAP ŞAHİN
ANKARA-2 8 CİHAN ANKARA
ANKARA-2 9 EJDER ONURSAL
ANKARA-2 10 SERVET TÜRKAYIK
ANKARA-2 11 BURCU GÖKALP
ANKARA 3. BÖLGE
ANKARA-3 1 FUAT OKTAY
ANKARA-3 2 LEYLA ŞAHİN
ANKARA-3 3 ÖMER İLERİ
ANKARA-3 4 ASUMAN ERDOĞAN
ANKARA-3 5 HMET FETHAN BAYKOÇ
ANKARA-3 6 REMZİ ALBASAN
ANKARA-3 7 HALİSE ÇİFTCİ
ANKARA-3 8 AHMET ÇOTUK
ANKARA-3 9 AHMET GÜL
ANKARA-3 10 ERTUNÇ GÜNGÖR
ANKARA-3 11 HALİL HOTAMAN
ANKARA-3 12 CANSIN YILMAZ YAŞAR
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