"1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta bankalar kaçta açılacak, kapanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Mayıs bankalar açık mı 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta bankalar kaçta açılacak, kapanacak? Çalışma saatleri...