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1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta bankalar kaçta açılacak, kapanacak? Çalışma saatleri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2023
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1 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs’ta bankalar kaçta açılacak, kapanacak? Çalışma saatleri...

"1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta başında para çekmek ve göndermek gibi bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 1 Mayıs bankalar açık mı 2023 sorusuna yanıt arıyor. Havale ve EFT saatleri de gündemdeki yerini aldı. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta bankalar kaçta açılacak, kapanacak? Çalışma saatleri...

"1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta bankalar kaçta açılacak, kapanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Mayıs bankalar açık mı 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta bankalar kaçta açılacak, kapanacak? Çalışma saatleri...

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 MAYIS PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

1 Mayıs 2023 Pazartesi günü İşçi Bayramı dolayısıyla Resmi tatil sayıldığından bankalar hizmet vermeyecek.

Şubeler yerine online bankacılık işlemleri kullanılacak.

EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Tatil sırasında yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba ilk işlem günü olan 2 Mayıs Salı günü işleme alınacak.

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