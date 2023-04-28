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1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2023
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1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?

"1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçiler tarafından her yıl kutlanan ve unutulmayan özel günler arasında yer alıyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?

"1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl 1 Mayıs'ta kutlanan bu özel günde, birlik ve dayanışma için sloganlar atılıyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olup olmadığı, 2023 yılı resmi tatil takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.

Buna göre; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl pazartesi gününe denk geliyor.

Yasaya göre, 1 Mayıs'ta 1 gün resmi tatil uygulanacak ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

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