1 Mayıs noterler çalışıyor mu? 1 Mayıs noterler kapalı mı, açık mı, nöbetçi olacak mı?

"1 Mayıs noterler çalışacak mı, işlem yapılacak mı?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Ülkemizde de kutlanan işçi ve emekçi bayramı hakkında detaylar merak konusu oluyor. 1 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle noterlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, Noterler 1 Mayıs'ta açık mı, kapalı mı olacak?