1 Mayıs kutlamaları nerede? 1 Mayıs İşçi Bayramı nerede kutlanacak? 2023 Miting alanları ve saatleri!

1 MAYIS KUTLAMALARI NEREDE YAPILACAK?

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının Maltepe Meydanı'nda yapılacağını açıkladı.DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda bir araya geldi.

1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili ortak basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Çerkezoğlu, "Ülkemizde 1 Mayıs Meydanı hepimizin bildiği gibi Taksim Meydanı'dır. Ve aslında yıllardır Taksim'in özgürleştirilmesi mücadelesinin sonrasında 2013 yılından var olan Taksim yasağı bu ülkedeki bütün yasakların simgesidir" dedi.