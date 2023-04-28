1 Mayıs İşçi Bayramı nerede kutlanacak? 1 Mayıs kutlamaları nerede? 2023 Miting alanları ve saatleri!
1 Mayıs İşçi Bayramı'na sayılı günler kala, kutlama alanları merak konusu oldu. Emek ve Dayanışma günü bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Mayıs kutlamalarına katılmak isteyen vatandaşlar miting alanlarını ve kutlama saatlerini araştırıyor. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı nerede kutlanacak? İşte, haberin detayları...
"1 Mayıs kutlamaları nerede yapılacak 2023?" sorusu Nisan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte araştırılmaya başladı.Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın bu yıl nerede kutlanacağı merak konusu oluyor. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı nerede kutlanacak? 2023 Miting alanları ve saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kahramanmaraş...
1 MAYIS KUTLAMALARI NEREDE YAPILACAK?
DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının Maltepe Meydanı'nda yapılacağını açıkladı.DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda bir araya geldi.
1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili ortak basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Çerkezoğlu, "Ülkemizde 1 Mayıs Meydanı hepimizin bildiği gibi Taksim Meydanı'dır. Ve aslında yıllardır Taksim'in özgürleştirilmesi mücadelesinin sonrasında 2013 yılından var olan Taksim yasağı bu ülkedeki bütün yasakların simgesidir" dedi.
"Türkiye'nin dört bir yanında örgütlemek için uğraştığımız, çabaladığımız ve gücümüzü, irademizi birleştirdiğimiz bütün herkesi 1 Mayıs meydanlarına çağırıyoruz" diyen Çerkezoğlu, "Tüm İstanbul halkını, Maltepe Meydanı'nda, 1 Mayıs meydanında buluşmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.
Grup daha sonra çağrıyı içeren bildiri dağıttı.
TÜRK-İŞ ADANA'DA, HAK-İŞ KAHRAMANMARAŞ'TA
Diğer yandan TÜRK-İş bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Adana'da kutlayacak. Başkan Ergün Atalay, "Depremin yaralarını birlikte sarma zamanı. 1 Mayısta depremden etkilenenlerle dayanışma içerisinde olacağız." dedi.
HAK-İş de 1 Mayıs'ı depremin merkezi Kahramanmaraş'ta sembolik bir etkinlik düzenleyecek. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında HAK-İŞ olarak Kahramanmaraş'ta sembolik bir etkinlik yapacaklarını söyledi.
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