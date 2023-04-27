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11 katlı binanın tekstil atölyesinde yangın çıktı: İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.04.2023 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
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11 katlı binanın tekstil atölyesinde yangın çıktı: İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi!

Küçükçekmece'de 11 katlı binanın tekstil atölyesi olarak kullanılan bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine birçok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. İşte detaylar...

Küçükçekmece'de 16.00 sıralarında Halkalı Dereboyu Caddesi'nde bulunan 11 katlı binanın tekstil atölyesi olarak kullanılan bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Halı imalathanesi olarak kullanılan bölümden bir anda dumanlar yükseldi. İçerde bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yangının ardından tüm binayı duman kapladı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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