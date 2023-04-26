Başkan Erdoğan rahatsızlandı mı? Son dakika:Sebebi belli oldu! 25 Nisan Kanal7, Ülke TV canlı yayını neden kesildi, ne oldu?

Ülke TV ve Kanal7 ortak yayının bir anda kesilmesinin ardından Başkan Erdoğan'nın sağlık durumu merak edildi. Konuya ilişkin açıklama canlı yayının devamında Başkan Erdoğan'dan geldi.

Başkan Erdoğan canlı yayının kesilme nedenini şu şekilde aktardı:

"Her şeyden önce üzerinize afiyet, dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Hatta programı iptal etsek mi diye düşünmüştüm. Ama söz verdik ve geldik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum."