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Başkan Erdoğan rahatsızlandı mı? Son dakika:Sebebi belli oldu! 25 Nisan Kanal7, Ülke TV canlı yayını neden kesildi, ne oldu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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Başkan Erdoğan rahatsızlandı mı? Son dakika:Sebebi belli oldu! 25 Nisan Kanal7, Ülke TV canlı yayını neden kesildi, ne oldu?

Başkan Erdoğan 25 Nisan Salı akşamı 14 Mayıs seçimleri öncesinde Kanal7 ve Ülke TV ortak yayınına konuk oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli soruları yanıtlarken canlı yayına ara verildi. Konuya ilişkin açıklama gelerek sebebi aktarıldı. Başkan Erdoğan canlı yayında, "Her şeyden önce üzerinize afiyet, dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm." diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

Başkan Erdoğan 25 Nisan Salı akşamı 14 Mayıs seçimleri öncesinde Kanal7 ve Ülke TV ortak yayınına konuk oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli soruları yanıtlarken canlı yayına ara verildi. Konuya ilişkin açıklama gelerek sebebi aktarıldı. Başkan Erdoğan canlı yayında, "Her şeyden önce üzerinize afiyet, dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm." diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ülke TV ve Kanal7 ortak yayının bir anda kesilmesinin ardından Başkan Erdoğan'nın sağlık durumu merak edildi. Konuya ilişkin açıklama canlı yayının devamında Başkan Erdoğan'dan geldi.

Başkan Erdoğan canlı yayının kesilme nedenini şu şekilde aktardı:

"Her şeyden önce üzerinize afiyet, dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Hatta programı iptal etsek mi diye düşünmüştüm. Ama söz verdik ve geldik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum."

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