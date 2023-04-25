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TEKNOFEST nedir? TEKNOFEST 2023 bu yıl ne zaman, nerede yapılacak? Ziyaret saatleri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023
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TEKNOFEST nedir? TEKNOFEST 2023 bu yıl ne zaman, nerede yapılacak? Ziyaret saatleri...

"TEKNOFEST 2023 ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Dünyanın en büyük Havacılık Festivali için geri sayım başlarken, birçok kişi festival hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, TEKNOFEST nedir? TEKNOFEST 2023 ne zaman başlıyor, nerede yapılacak? İşte, haberin detayları...

"TEKNOFEST 2023 ne zaman başlıyor, bu sene nerede yapılacak?" sorusu sorgulanmaya başladı. TEKNOFEST Havacılık ve Uzay Festivali için geri sayım başlarken binlerce kişi araştırmalarına hız kazandırdı. Her yıl İstanbul'da gerçekleştirilen etkinliğin nerede ve ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte, TEKNOFEST açılış, kapanış ve ziyaret saatleri.

TEKNOFEST 2023 NE ZAMAN?

Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında ise Ankara'da 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde yapılacak.

TEKNOFEST 2023 NEREDE YAPILACAK?

27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak TEKNOFEST'in adresi Atatürk Havalimanı olarak belirlendi.

Ankara'da ise festival, 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde yapılacak.

TEKNOFEST 2023 AÇILIŞ, KAPANIŞ VE ZİYARET SAATLERİ

Teknofest 09.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

TEKNOFEST ziyareti için internet üzerinden ziyaretçi kaydı açılması gerekmektedir.

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; çeşitli kategorilerde teknoloji yarışmalarının, hava araçları sergilerinin, hava gösterilerinin, teknoloji firmalarının tanıtım yaptığı fuarların, bilim söyleşilerinin, girişim zirvesinin ve birçok sosyal etkinliğin yer aldığı büyük bir organizasyondur.



TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ile gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.

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