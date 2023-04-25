TEKNOFEST 2023 bu yıl ne zaman, nerede yapılacak? TEKNOFEST nedir? Ziyaret saatleri...

"TEKNOFEST 2023 ne zaman başlıyor, bu sene nerede yapılacak?" sorusu sorgulanmaya başladı. TEKNOFEST Havacılık ve Uzay Festivali için geri sayım başlarken binlerce kişi araştırmalarına hız kazandırdı. Her yıl İstanbul'da gerçekleştirilen etkinliğin nerede ve ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte, TEKNOFEST açılış, kapanış ve ziyaret saatleri.