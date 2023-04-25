Son dakika | İstanbul Bahçelievler’de AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde silahla havaya ateş açanlar gözaltında

25 Nisan 2023, Salı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 yılı Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
- Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattı ne zaman açılacak, bir hafta ücretsiz mi? Ankara Sivas arası kaç dakika olacak?
- TEKNOFEST nedir? TEKNOFEST 2023 bu yıl ne zaman, nerede yapılacak? Ziyaret saatleri...
- Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvurular başladı mı? Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak 2023? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?
- Üstün fedakarlık madalyası nedir? Devlet üstün fedakarlık madalyası kimlere verilir?
- Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED faiz kararı ne olur?
- Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başladı mı? Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası ne zaman?
- Erzurum deprem son dakika! 25 Nisan Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
- A101 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Elektronik ürünlerde yeni kampanya! AİRFRYER, UHD TV, tablet, bilgisayar 2 gün sonra...
- TARİH NETLEŞTİ! Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı?
- 500 yıl sonra geri döndü! Nostradamus 21. yüzyıl kehanetleri korkuttu! "Ürkütücü bir sürprizle doğanın öfkesi serbest kalacak" 7 kehanet...