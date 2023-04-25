Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattı ne zaman açılacak, bir hafta ücretsiz mi? Ankara Sivas arası kaç dakika olacak?
"Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattı ne zaman açılıyor?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Bu noktada vatandaşlar, Ankara Sivas arası kaç dakika sürecek, ne zamana kadar ücretsiz olacak? sorusunu gündeme taşıdı. İşte haberin detayları...
"Ankara Sivas YHT hattı ne zaman açılacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas'a gelerek açılışını yapacağı Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı için nefesler tutuldu. Açılış günün heyecanla bekleyen vatandaşlar, Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattı açıldı mı? Ankara Sivas arası kaç dakika sürecek? sorularını gündeme taşıdı. İşte, haberin detayları...
ANKARA SİVAS YÜKSEK HIZLI TREN HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının açılışı Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen yüksek hızlı tren hattı ile Ankara-Sivas arasındaki 12 saat olan trenle seyahat süresi de 2 saate inecek.
ANKARA-SİVAS ARASI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşecek.
Törende Başkan Erdoğan'ın Ankara-Sivas YHT'nin bir hafta ücretsiz olacağı müjdesini vermesi de bekleniyor.
İSTASYON SAYILARI
Hat üzerinde Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunacak. Proje kapsamında toplam 155 milyon metreküp kazı ve dolgu yapıldı. Toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 adet tünel, toplam uzunluğu 27,2 kilometre olan 49 adet viyadük inşa edildi.
Türkiye, yüksek hızlı tren teknolojisiyle 2009 yılında Ankara-Eskişehir Hattı'nın işletmeye alınması ile tanıştı.
Daha sonra bu hattı, 2011 yılında Ankara-Konya, 2013 yılında Eskişehir-Konya, 2014 yılında Ankara-İstanbul ve Konya- İstanbul hatlarının devreye alınması takip etti. Son olarak 2022 yılı ocak ayında Konya-Karaman Hattı da hizmete sunuldu.
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