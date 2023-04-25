Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattı ne zaman açılacak, bir hafta ücretsiz mi? Ankara Sivas arası kaç dakika olacak?

İSTASYON SAYILARI

Hat üzerinde Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunacak. Proje kapsamında toplam 155 milyon metreküp kazı ve dolgu yapıldı. Toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 adet tünel, toplam uzunluğu 27,2 kilometre olan 49 adet viyadük inşa edildi.