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Meral Akşener'e halkın "tokadı" çok sert oldu! Cılız kalabalıklar baraj altında kalacağını gösteriyor! Terörün gölgesinde zafer hayali hezimet getirecek

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Giriş Tarihi: 23.04.2023 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
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Meral Akşener’e halkın tokadı çok sert oldu! Cılız kalabalıklar baraj altında kalacağını gösteriyor! Terörün gölgesinde zafer hayali hezimet getirecek

İYİ Parti genel Başanı Meral Akşener'in Konya'da düzenlediği mitingde alanın boş kalması dikkat çekti. HDP'nin de ortağı olduğu 7'li koalisyona PKK elebaşlarından gelen destek açıklamasına rağmen, Kılıçdaroğlu için il il gezen Akşener'e "halkın tokadı" çok sert oldu. Terörün gölgesine sığınarak seçim zaferi elde etmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a özgürlük vaatlerini de tasdikleyen İYİ Parti lideri Akşener, partisinde önemli isimleri kaybetti. Kayıpları bununlada bitmeyen İYİ Parti; yapılan anketlere göre 14 Mayıs'ta da baraj altı kalarak büyük bir hezimetin arefesinde olduğu meydanlara toplanmayan kalabalıklardan belli oldu.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ediyor. Seçimlere günler kala siyasi partiler il-ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Yapılacak ilk seçimlerde iktidar umudu taşıyan muhalefet partileri de sahada çalışmalarına devam ediyor.

AKŞENER KONYA'YA GİTTİ
İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş parti destekçileriyle bir araya gelmek için Konya'ya gitti. Konya'da küçük bir alanı miting için kapatan İYİ Parti'nin mitingindeki katılım kameralara yansıdı.

VATANDAŞ İLGİ GÖSTERMEDİ
Çekilen görüntülerde Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı dinlemek üzere bölgeye giden vatandaşların sayısının oldukça az olması dikkat çekti.

Alanın büyük bir kesimi boş kalırken, sahne önünde küçük bir kalabalık olduğu görüldü.

BİR AY GEÇMEDEN AZALAN İLGİ DİKKAT ÇEKTİ
Bir ay bile geçmeden ittifakın diğer büyük ortağının Konya temaslarında gösterilen ilginin azlığı ise dikkat çekti.

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