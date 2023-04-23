23 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Gazi Meclis 103 yaşında! Devlet erkanından Anıtkabir'e ziyaret!

Gazi Meclis 103 yaşında! Devlet erkanından Anıtkabir'e ziyaret!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2023 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
ABONE OL
Gazi Meclis 103 yaşında! Devlet erkanından Anıtkabir’e ziyaret!

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103'üncü açılış yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 103. açılış yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA