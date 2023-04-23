AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 / 1. 2. 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekili aday kimler oldu? Aday isimleri tam liste

1. 2. 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekili aday kimler oldu? Aday isimleri tam liste araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti İstanbul milletvekili adayları tam liste halinde yayınlandı. Listede Bakanlar Kurulu ve ünlü isimler yer aldı. 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge aday listesi gündemdeki yerini aldı. AK Parti milletvekili aday listesini, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Genel Sekreteri Fatih Şahin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. Peki, 1. 2. 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekili aday kimler oldu? Aday isimleri tam liste