Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak 2023? İETT otobüsleri, metro, metrobüs, Marmaray bayramda ücretsiz mi?
"Bayramda toplu taşıma bedava mı olacak?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Ramazan Bayramı'nda metro, metrobüs, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar detaylar merak ediyor. Konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. 21-23 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek bayramın son gününde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da kutlanacak. Peki, bayramda ulaşım bedava mı olacak?
"Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu güncemdeki yerini aldı. Bayramı İstanbul'da geçirecek olanlar toplu taşımaların ücretsiz olup, olmayacağını sorguluyor. Ulaşımda Ramazan Bayramı kararı alan Cumhurbaşkanlığı kararı kamuoyu ile günler öncesinden paylaştı. Peki, bayramda metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? İşte, sorunun cevabı...
RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI OLACAK?
Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma 20 Nisan'dan 24 Nisan saat 07.00'ye kadar Ankara, İstanbul ve İzmir'de ücretsiz olacak.
BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?
KGM duyurusuna göre; 20 Nisan 2023 Perşembe günü saat 00:00'dan (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 07:00'a kadar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler ücretsizdir.
2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arefesi - 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar
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