Ramazan Bayramı il il NÖBETÇİ ECZANE listesi 2023! 21-22-23 Nisan Bugün hangi eczaneler açık? Nöbetçi eczane sorgulama ekranı!
"Bayramda eczaneler açık mı, hangi eczaneler nöbetçi? " sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan Bayramı'nın bu yıl 21 Nisan Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle, arefe günü de dahil bayramda eczanelerin açık olup olmayacağı merak konusu oluyor. Peki, 20-21-23 Nisan bayramda eczaneler kapalı mı? İşte, il il nöbetçi eczaneler listesi...
Ramazan Bayramı nöbetçi eczaneler listesi 2023! Eczane çalışma saatleri, bayram öncesinde vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.İlaç almak isteyen kişiler bayramda açık olan eczaneleri araştırıyor. Peki, 20-21-22-23 Nisan 2023 nöbetçi eczane sorgulama nasıl yapılır? Bayramda hangi eczaneler nöbetçi? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Ramazan Bayramı nöbetçi eczane listesi!
RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?
Nöbetçi eczaneler hariç diğer eczaneler resmi tatil boyunca kapalı olacak. Eczaneler, 20 Nisan Perşembe arefe günü saat 09.00 ile 13.00 saatleri arasında açık olacak. Öğleden sonra yani saat 13.00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.
Buna göre; 20 Nisan Perşembe günü saat 13.00'ten itibaren eczaneler kapanacak ve nöbetçi eczaneler bayram boyunca mesailerine devam edecek.
NÖBETÇİ ECZANELER HANGİLERİ?
İstanbul nöbetçi eczaneler listesi için https://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/nobetci-eczane/mobile.php#nobet-select-method adresini ziyaret ediniz
İl il nöbetçi eczaneler listesi için https://www.teb.org.tr/content/28/Eczac%C4%B1-Odalar%C4%B1-Listesi adresine bakınız.
NÖBETÇİ ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ
Nöbetçi eczaneler mesai bitiminden ertesi gün saat 08.30'a kadar hizmet vermektedir. Nöbetçi eczane listesi her gün yenilenmektedir.
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