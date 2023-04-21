Muhalif eski Bakan Türker’den dikkat çeken Karadeniz gazı açıklaması: Allah’ı var mimarı Berat Albayrak

Muhalif kimliği ile tanınan Masum Türker yaptığı açıklamada, "Bizim kodlandığımız zaman şuydu. Bu ülkede petrol var ama çıkarılmasına müsaade edilmedi. Türkiye'de uluslararası oyunlara alet olan mekanizmalar vardı. Ben doğalgazda verilen müjdeleri pek önemsemiyorum.