İstanbul’da ‘Yüzyılın Dönüşümü’ başlıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün açıklayacak

"100 YILDA YAPILABİLECEK İŞLERİ BİZ 21 YILA SIĞDIRMAYA GAYRET GÖSTERDİK"



Bakan Kurum her alanda devrim niteliğinde yatırımlar yapıldığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız işte 1994'te İstanbul'u aldığında herkes çok iyi biliyordu buradaki kardeşlerimiz, yaşayanlar. Ve orada baktığınızda hani hep söylüyoruz nereden nereye getirdik. Gerçekten 100 yılda yapılabilecek işleri biz 21 yıla sığdırmaya gayret gösterdik. Her şeyi bitirdik mi, bitirmedik. Muhakkak eksiklerimiz, hatalarımız var. Bir elin parmakları aynı olmadığı gibi bizim içimizde de eksiklerimiz olabilir, bizim de hatalarımız olabilir. Söylemlerimizde yanlışlıklar olabilir. Yanlış anlaşılabiliriz. Ama amacımız halis, niyetimiz iyi. Niyetimiz milletimizle birlikte yol yürümek. Milletimizin ihtiyaçları, sorunları, problemleri ne ise hep onları çözmek, onların üzerine gitmek. Bu anlayışla çalıştık, bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN DİRENÇLİ İSTANBUL'U İÇİN ADIMLARIMIZI İSTANBUL'DA ATACAĞIZ"



"Bayramın birinci gününde, İstanbul'un dönüşümü, dirençli İstanbul için, Türkiye Yüzyılı'nın dirençli İstanbul'u için adımlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul'da, Gaziosmanpaşa'da atacağız, temellerimizi atacağız." diyen Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapmış olduğumuz konutların yine teslimlerini yapacağız. Ve burada 1,5 milyon konutun dönüşümü adına 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini Avrupa yakasında, 500 bin konutu da yerinde yapmak üzere bu dönüşümün ilk temellerini atarken, yerinde dönüşecek vatandaşlarımıza da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak. Orada devletimizin desteklerine ilişkin yine hem kira yardımı ile ilgili, hem taşınma yardımı ile ilgili yine desteklerini Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak."