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AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 / 1. 2. 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekili aday kimler oldu? Aday isimleri tam liste

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2023 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
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AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 / 1. 2. 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekili aday kimler oldu? Aday isimleri tam liste

"1. 2. 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekili aday kimler oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim eden AK Parti İstanbul Milletvekili aday listesinin tamamını duyurdu. En genç aday, 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise Şamil Ayrım, İstanbul 3. bölgeden aday oldu. Peki, 1. 2. 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekili aday kimler oldu? Aday isimleri tam liste

1. 2. 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekili aday kimler oldu? Aday isimleri tam liste araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti İstanbul milletvekili adayları tam liste halinde yayınlandı. Listede Bakanlar Kurulu ve ünlü isimler yer aldı. 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge aday listesi gündemdeki yerini aldı. AK Parti milletvekili aday listesini, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Genel Sekreteri Fatih Şahin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. Peki, 1. 2. 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekili aday kimler oldu? Aday isimleri tam liste

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu.

İşte sıralı tam liste;

İSTANBUL-1 1 MURAT KURUM

İSTANBUL-1 2 ERKAN KANDEMİR

İSTANBUL-1 3 HASAN TURAN

İSTANBUL-1 4 MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

İSTANBUL-1 5 HULUSİ ŞENTÜRK

İSTANBUL-1 6 MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU

İSTANBUL-1 7 TUĞBA IŞIK ERCAN

İSTANBUL-1 8 İSMAİL ERDEM

İSTANBUL-1 9 YAHYA ÇELİK

İSTANBUL-1 10 BEHİYE EKER

İSTANBUL-1 11 SERKAN BAYRAM

İSTANBUL-1 12 ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK

İSTANBUL-1 13 AZMİ EKİNCİ

İSTANBUL-1 14 NURETTİN ALAN

İSTANBUL-1 15 FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

İSTANBUL-1 16 LEMAN YENİGÜN

İSTANBUL-1 17 ESMA ERSİN

İSTANBUL-1 18 UMUT ARMAN SONAY

İSTANBUL-1 19 ALİ SEVİNÇ

İSTANBUL-1 20 MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU

İSTANBUL-1 21 RÜSTEM KABİL

İSTANBUL-1 22 ALİ YAZLI

İSTANBUL-1 23 AYDOĞAN AHIAKIN

İSTANBUL-1 24 ZEYNETTİN AYDIN

İSTANBUL-1 25 CEMAL DONAT

İSTANBUL-1 26 EBRU SARACOĞLU

İSTANBUL-1 27 AYŞEGÜL ESRA ATİK

İSTANBUL-1 28 FATİH ÖGÜN

İSTANBUL-1 29 ZEYNEP BAYIR

İSTANBUL-1 30 MURAT AÇIK

İSTANBUL-1 31 VELİ ARSLAN

İSTANBUL-1 32 YUNUS FIRAT AYDIN

İSTANBUL-1 33 MUSTAFA NAİM YAĞCI

İSTANBUL-1 34 FURKAN GÖKGÖZ

İSTANBUL-1 35 NURETTİN ALAGÖZ

İSTANBUL-2 1 SÜLEYMAN SOYLU

İSTANBUL-2 2 HALİT YEREBAKAN

İSTANBUL-2 3 RABİA KALENDER İLHAN

İSTANBUL-2 4 MEHMET ÖNDER AKSAKAL

İSTANBUL-2 5 MUSTAFA DEMİR

İSTANBUL-2 6 İSMAİL EMRAH KARAYEL

İSTANBUL-2 7 ZAFER SIRAKAYA

İSTANBUL-2 8 BÜŞRA PAKER

İSTANBUL-2 9 SEVAN SIVACIOĞLU

İSTANBUL-2 10 DERYA AYAYDIN

İSTANBUL-2 11 ADEM YILDIRIM

İSTANBUL-2 12 SENA NUR ÇELİK

İSTANBUL-2 13 AHMET BİLAL KIYMAZ

İSTANBUL-2 14 HÜSEYİN EROĞLU

İSTANBUL-2 15 ENES EMİNOĞLU

İSTANBUL-2 16 AHMET HAMDİ ÇAMLI

İSTANBUL-2 17 EMRE USTAOSMANOĞLU

İSTANBUL-2 18 ŞEVKİ ŞAR

İSTANBUL-2 19 CAHİT ALTUNAY

İSTANBUL-2 20 ÖMER FUAT GÜNDAY

İSTANBUL-2 21 ORHAN NARİN

İSTANBUL-2 22 SELÇUK KAR

İSTANBUL-2 23 KEMAL OĞUZ KIDİL

İSTANBUL-2 24 FERŞAT YILDIRIM

İSTANBUL-2 25 ECRİN NAZLI İNAN

İSTANBUL-2 26 NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU

İSTANBUL-2 27 BEŞİR AÇIKÇA

İSTANBUL-3 1 NUMAN KURTULMUŞ

İSTANBUL-3 2 ÖZLEM ZENGİN

İSTANBUL-3 3 CÜNEYT YÜKSEL

İSTANBUL-3 4 ZEKERİYA YAPICIOĞLU

İSTANBUL-3 5 HALİS DALKILIÇ

İSTANBUL-3 6 RÜMEYSA KADAK

İSTANBUL-3 7 OĞUZ ÜÇÜNCÜ

İSTANBUL-3 8 NECMİ KADIOĞLU

İSTANBUL-3 9 ŞAMİL AYRIM

İSTANBUL-3 10 SEDA GÖREN BÖLÜK

İSTANBUL-3 11 NİLHAN AYAN

İSTANBUL-3 12 YILDIZ KONAL SÜSLÜ

İSTANBUL-3 13 ŞENGÜL KARSLI

İSTANBUL-3 14 YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI

İSTANBUL-3 15 HALİME KÖKCE

İSTANBUL-3 16 MEHMET SARI

İSTANBUL-3 17 NEVZAT ŞATIROĞLU

İSTANBUL-3 18 EKREM GÖRÇEKER

İSTANBUL-3 19 NECATİ KARAGÖZ

İSTANBUL-3 20 RASİM ERDOĞMUŞ

İSTANBUL-3 21 YUSUF ASLAN

İSTANBUL-3 22 MUSTAFA KORKUT

İSTANBUL-3 23 MUTLU BOZOĞLU

İSTANBUL-3 24 FETİ AHMET BALIN

İSTANBUL-3 25 OKTAY ŞAMDANLI

İSTANBUL-3 26 MEHMET YILDIZ

İSTANBUL-3 27 YILMAZ DURMUŞ

İSTANBUL-3 28 NEVİN MİNE VURAL

İSTANBUL-3 29 MEMET YALÇIN

İSTANBUL-3 30 NAZİF ÇETİN

İSTANBUL-3 31 RAMAZAN ARKAN

İSTANBUL-3 32 HARUN ÇELİK

İSTANBUL-3 33 RASİM YAĞAR

İSTANBUL-3 34 CEMAL TOPTANCI

İSTANBUL-3 35 RECEP SEYYAR

İSTANBUL-3 36 ALİ ÇİÇEK

SEÇİM NE ZAMAN?

2023 Genel seçimleri 14 Mayıs tarihinde yapılacak.

İSTANBUL 1. SEÇİM BÖLGESİ NERESİ?

İstanbul 1. seçim bölgesi Anadolu Yakası olarak belirlendi. İşte ilçeler:

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar

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