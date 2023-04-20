Ramazan Bayramı il il NÖBETÇİ ECZANE listesi 2023! 21-22-23 Nisan Bugün hangi eczaneler açık? Nöbetçi eczane sorgulama ekranı!
"Bayramda eczaneler açık mı, hangi eczaneler nöbetçi? " sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan Bayramı'nın bu yıl 21 Nisan Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle, arefe günü de dahil bayramda eczanelerin açık olup olmayacağı merak konusu oluyor. Peki, 20-21-23 Nisan bayramda eczaneler kapalı mı? İşte, il il nöbetçi eczaneler listesi...
Ramazan Bayramı nöbetçi eczaneler listesi 2023! Eczane çalışma saatleri, bayram öncesinde vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.İlaç almak isteyen kişiler bayramda açık olan eczaneleri araştırıyor. Peki, 20-21-22-23 Nisan 2023 nöbetçi eczane sorgulama nasıl yapılır? Bayramda hangi eczaneler nöbetçi? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Ramazan Bayramı nöbetçi eczane listesi!
RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?
Nöbetçi eczaneler hariç diğer eczaneler resmi tatil boyunca kapalı olacak. Eczaneler, 20 Nisan Perşembe arefe günü saat 09.00 ile 13.00 saatleri arasında açık olacak. Öğleden sonra yani saat 13.00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.
Buna göre; 20 Nisan Perşembe günü saat 13.00'ten itibaren eczaneler kapanacak ve nöbetçi eczaneler bayram boyunca mesailerine devam edecek.
NÖBETÇİ ECZANELER HANGİLERİ?
İstanbul nöbetçi eczaneler listesi için https://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/nobetci-eczane/mobile.php#nobet-select-method adresini ziyaret ediniz
İl il nöbetçi eczaneler listesi için https://www.teb.org.tr/content/28/Eczac%C4%B1-Odalar%C4%B1-Listesi adresine bakınız.
NÖBETÇİ ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ
Nöbetçi eczaneler mesai bitiminden ertesi gün saat 08.30'a kadar hizmet vermektedir. Nöbetçi eczane listesi her gün yenilenmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mezarlık (KABİR) ziyaretinde okunacak dua hangisi? Mezarlık ziyaretinde hangi dua okunur?
- Ramazan Bayramı il il NÖBETÇİ ECZANE listesi 2023! 21-22-23 Nisan Bugün hangi eczaneler açık? Nöbetçi eczane sorgulama ekranı!
- Bayramda noter, adliye, vergi daireleri açık mı, kapalı mı? 21 Nisan Bayramda belediye ve kaymakamlıklar kapalı mı? Devlet daireleri...
- İETT otobüsleri, metro, metrobüs, Marmaray bayramda ücretsiz mi? Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak 2023?
- Bayramda AVM'ler açık mı, nereler çalışıyor? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı alışveriş merkezleri çalışma saatleri...
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? Temizlik, güvenlik görevlisi...
- Yıllar sonra ortaya çıktı! Osmanlı padişahlarının gençlikleri bilinenden çok farklı! II. Abdülhamid, Vahdettin...
- Emekli Temmuz maaş zam hesabı değişti! %21,43 oranla tablo şekillendi! 6 aylık enflasyon beklentisi, refah payı! 7.500, 8.000, 8.500 TL alanlar...
- Gelinim Mutfakta puan durumu bugün | 20 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Ramazan Bayramı Gecesi kılınması faziletli 10 rekatlık namaz | Nasıl kılınır? Bayram gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Okunacak dualar neler?
- Adalet Bakanlığı 22.043 PERSONEL ALICAK! Bakan tarih verdi! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve branş dağılımı! CTE, Mübaşir...
- Bayramda pazarlar açık mı, kapalı mı 2023? 20-21-22-23 Nisan’da semt pazarları kurulacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...