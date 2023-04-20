İETT otobüsleri, metro, metrobüs, Marmaray bayramda ücretsiz mi? Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak 2023?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI OLACAK?

Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma 20 Nisan'dan 24 Nisan saat 07.00'ye kadar Ankara, İstanbul ve İzmir'de ücretsiz olacak.