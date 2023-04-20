Başkan Erdoğan Müjdesi CANLI YAYIN | 20 Nisan Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta, ne açıklayacak, müjdesi nedir?

HER KONUTA 25 METREKÜP BEDAVA

Karadeniz doğalgazının kullanılmaya başlanması ile birlikte vatandaşlara yönelik bir indirim ile ilgili uzun süredir çalışma yapılıyordu. Bu kapsamda belli formüller üzerinde duruldu. Karadeniz gazının evlere girmesinden sonra her konutun aylık 25 metreküplük doğalgaz giderinin devlet tarafından karşılanması öngörüldü.