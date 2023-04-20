Az önce deprem nerede oldu? Adana'da Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi!
Son dakika haberleri... Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkemiz deprem kuşağında olduğu için her an yer sarsıntıları ile karşılaşabiliyoruz. Bu anlamda AFAD- KANDİLLİ son depremler listesini sayfamızda paylaştık. Eğer deprem olursa, zemin ve birinci katlar riskli katlardır, deprem sırasında 5-6 saniyede mekan terk edilebiliyorsa mutlaka terk edilmesi gereklidir.
Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi sayfamızda yer alıyor. Uykuda deprem olursa ve yataktan kalkmak güç olursa şiltenin altına girin. Varsa masanın altına girin ve çök-kapan-tutun hareketi ile üzerinize düşen eşyadan korunun. Kapılara yakın devrilebilecek eşya koymayın; depremde devrilebilir ve dışarı çıkmak güçleşebilir. Merdiven, asansör veya balkonlara gitmeyin. Binanın sallanma durumu, sağlamlığına bağlı olarak değişebilir. Binaların çok sallanması yıkılacağı anlamına gelmez. Yapının sağlam olması veya yeni olması deprem için oldukça önemlidir. Eski binalar depreme çok fazla mukavemet gösteremiyor.
Deprem Mi Oldu Son Dakika? AFAD- KANDİLLİ Son Depremler Listesi!
ADANA'DA DEPREM SON DAKİKA!
AFAD'ın duyurduğu son dakika gelişmesine göre saat 12.37 sularında Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-04-15
Saat:12:37:21 TSİ
Enlem:37.886 N
Boylam:36.242 E
Derinlik:7 km
SON DEPREMLER
2023.04.15 12:37:20 37.9293 36.2482 5.0 -.- 4.2 4.2 AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.15 12:21:42 38.1027 38.2078 5.0 -.- 3.4 3.4 CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.04.15 12:15:36 38.4607 37.4938 6.4 -.- 2.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.15 12:04:42 38.4558 37.0658 5.0 -.- 1.8 -.- ELMALI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.15 11:45:22 38.0795 36.5540 8.3 -.- 1.4 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.15 11:31:33 37.8575 36.6332 8.9 -.- 2.3 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.15 11:14:16 37.8128 36.3115 14.2 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.15 11:12:42 37.8642 36.3332 13.1 -.- 2.0 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.15 10:50:44 37.8817 36.6735 5.7 -.- 2.3 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.15 10:43:07 37.9443 36.2395 3.6 -.- 2.2 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.15 10:40:48 39.3572 42.0243 24.8 -.- 2.1 -.- BINPINAR-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel
2023.04.15 10:12:32 37.8135 36.2390 7.0 -.- 2.3 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.15 09:51:55 38.1783 37.0215 5.0 -.- 1.5 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.15 09:48:00 37.5780 36.9340 3.7 -.- 1.7 -.- KAHRAMANMARAS İlksel
2023.04.15 09:23:07 36.1238 36.3423 5.0 -.- 1.7 -.- MAYADALI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.04.15 09:08:33 38.6650 37.2920 5.0 -.- 2.0 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.04.15 09:04:21 36.0630 35.8122 11.0 -.- 1.5 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.04.15 09:00:03 38.2912 38.1845 5.0 -.- 2.5 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.15 08:46:39 37.8862 36.2887 4.7 -.- 2.0 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.15 08:36:54 37.1290 36.7567 11.6 -.- 1.7 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.04.15 08:30:07 36.8683 36.5697 7.7 -.- 2.2 -.- SAPANOZU-HASSA (HATAY) İlksel
2023.04.15 08:20:01 38.0962 37.5360 8.6 -.- 1.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.15 08:16:12 38.1397 38.1488 8.7 -.- 2.0 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.15 07:36:43 38.0970 37.2650 5.0 -.- 2.3 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.15 07:29:16 38.7297 37.6238 8.6 -.- 1.8 -.- AYVALI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.15 07:14:04 36.0465 35.5963 2.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.04.15 06:47:58 37.4480 36.9327 2.9 -.- 1.8 -.- KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.15 06:45:01 37.4130 36.9147 5.0 -.- 2.8 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.15 06:19:49 36.9610 27.3670 3.9 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.04.15 06:06:08 37.9585 36.3413 1.7 -.- 2.4 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.15 06:03:25 37.7993 36.2893 11.0 -.- 1.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.15 05:58:24 37.9325 36.2933 15.0 -.- 1.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.15 05:55:18 37.9355 36.2612 7.7 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.15 05:01:47 36.1572 36.2778 4.3 -.- 2.4 -.- BUYUKBURC-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.04.15 05:01:23 38.2525 39.4190 5.0 -.- 1.9 -.- ORMANCAYI-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2023.04.15 04:55:28 36.3555 36.4028 1.1 -.- 1.7 -.- AKKERPIC-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.04.15 04:41:14 38.2753 37.7882 5.8 -.- 1.7 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.15 04:24:13 37.9697 36.3772 1.8 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.15 04:18:30 38.1258 37.7728 5.0 -.- 1.9 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.15 03:58:39 36.5687 36.5045 5.0 -.- 2.4 -.- YALANGOZ-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
GECE UYURKEN DEPREM OLURSA NE YAPMALIYIZ?
Uykuda deprem olursa ve yataktan kalkmak güç olursa şiltenin altına girin. Varsa masanın altına girin ve çök-kapan-tutun hareketi ile üzerinize düşen eşyadan korunun. Kapılara yakın devrilebilecek eşya koymayın; depremde devrilebilir ve dışarı çıkmak güçleşebilir. Merdiven, asansör veya balkonlara gitmeyin.
DEPREMDE BİNANIN SALLANMASI İYİ Mİ?
Binanın sallanma durumu, sağlamlığına bağlı olarak değişebilir. Binaların çok sallanması yıkılacağı anlamına gelmez. Yapının sağlam olması veya yeni olması deprem için oldukça önemlidir. Eski binalar depreme çok fazla mukavemet gösteremiyor.
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