ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'den Türkiye için F-16 açıklaması
ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, ABD'nin Türkiye'ye F-16 için taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link F-16 kitlerinin satışını onaylamasına yönelik, "Önemli bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin yetkin ve güncel kabiliyetlere sahip olması önemli" dedi.
ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ve İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelerek İsveç'in NATO üyeliği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Avrupa-Atlantik güvenlik sorunlarını görüştü.
Austin ve Jonson ikili görüşme sonrasında yaptıkları ortak basın toplantısında İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin karar vermesinin önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Austin, Türkiye ile NATO'yu, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için bir an önce harekete geçmeye çağırarak, bunun daha güçlü bir ittifak ve daha güvenli bir Avrupa anlamına geleceğini söyledi.
Austin, "Bu gezide gördüğüm üzere, İsveç Silahlı Kuvvetleri son derece yetenekli ve son derece profesyonel bir savaş gücüdür. İsveç'in yetenekli birlikleri, Baltık serisi de dahil olmak üzere çatışmaları caydırmak için NATO'nun operasyonlarını geliştirecek. İsveç'in NATO'ya hızlı bir şekilde katılımını savunmaya devam etmeyi bekliyoruz" dedi.
Austin, Türkiye'nin İsveç'in "er ya da geç" NATO'ya katılmasına izin vermesinin önemli olduğunu söyleyerek, "Bunu Temmuz'daki NATO zirvesinden önce başarmak için çok çalışacağız" şeklinde konuştu.
"İSVEÇ'İN MASAMIZDA YANIMIZDA OTURMASINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"
Austin, Türkiye'ye F-16 için taktik veri bağlantı (TDL) sistemi için Link-16 kitlerinin satışının onaylaması kararına ilişkin açıklamada bulunarak, "Değerli bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin modern kabiliyetlere sahip olması önemli" sözlerine yer verdi.
Açıklamasında İsveç'in NATO'ya katılma başvurusuna tekrar dikkat çeken Austin, "Türkiye'nin ne zaman karar vereceği konusunda tahminde bulunmayacağım. Er ya da geç karar vermelerinin hepimiz için önemli olduğunu söyleyebilirim çünkü hepimiz bu yaz Vilnius'ta çok yetenekli bir süite sahip olmayı ve İsveç'in masamızda yanımızda oturmasını dört gözle bekliyoruz" dedi.
"İSVEÇ KENDİNİ DAHA GÜVENDE HİSSEDİYOR"
İsveç Savunma Bakanı Jonson, İsveç'in yaza kadar NATO'ya kabul edileceğini umduğunu ve ek ABD askeri tatbikatları sayesinde kendini daha güvende hissettiğini kaydetti.
Jonson, "NATO'ya davet edildikten sonra askeri olarak eskisinden daha fazla entegre olduk. Artık davetli statüsündeyiz. ABD'den ve diğer önemli ortaklarımızdan güvenliğimizle ilgili güvenceler aldık. Çok daha aktif bir tatbikat modeli görüyoruz ve güvenlik oluşturuyoruz. İttifakın bir güvenlik sağlayıcısı olabilmemiz için elbette masada olmak istiyoruz. Şimdi, yeni bir zirve inşa ederek NATO'ya katılabileceğimiz konusunda umutlu olduğumu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
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