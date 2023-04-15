AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | 28. Dönem AK Parti Ankara 1. 2. 3. bölge milletvekili adayları kimler? İşte tam isim listesi

28. Dönem AK Parti Ankara 1. 2. 3. bölge milletvekili adayları kimler? Ankara AK Parti milletvekili adayları araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti milletvekili listesi YSK'ya teslim edildi. Bu gelişme sonrası hangi illerde kaç adayın gösterildiği ve kimlerin aday olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 28. Dönem AK Parti Ankara 1. 2. 3. bölge milletvekili adayları kimler? İşte tam isim listesi