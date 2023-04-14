Milli uydu 'İMECE'ye rüzgar engeli: Fırlatma 3. kez yeniden ertelendi
Geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılması hava şartları sebebiyle iptal olan İMECE Uydusu bugün Türkiye saati ile 09.48'de uzaya fırlatılacaktı ancak rüzgar nedeniyle 3. kez ertelendi. 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek.
TÜBİTAK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından fonlanan, müşteri kurumu Savunma Sanayii Başkanlığı, son kullanıcısı Hava Kuvvetleri Komutanlığı olan, TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması rüzgar nedeniyle ertelendi.
KALKIŞA 28 SANİYE KALA ERTELENDİ
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE'nin uzay yolculuğu fırlatmaya 28 saniye kala hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.
KOMUTA KONTROLÜ HAVA KUVVETLERİMİZDE OLACAK
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, fırlatma öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Komuta kontrolü hava kuvvetlerimizde olacak" dedi.
İMECE'nin, iki ertelemenin ardından bugün Türkiye saati ile 09.48'de ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılacaktı.
Fırlatma töreni, Ankara'da bulunan TÜBİTAK UZAY'ın yer takip istasyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirilecekti.
BAKAN VARANK A HABER'DE ANLATTI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Şu anda TÜBİTAK Uzay Enstitüsü'ndeyiz. Burası Uzay alanında özellikle uydu geliştirme ve üretme anlamında ciddi çalışmalar yapan ülkemizin milli bir enstitüsü. Bugün de TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli imkanlarla geliştirilip üretilmiş İmece'yi inşallah yörüngesine uğurlamış olacağız.
Bu çok ciddi bir kabiliyet. Dünyanın herhangi bir noktasından yüksek çözünürlükte bir görüntüyü alabileceğiz ve bu görüntüyü kullanabileceğiz.
Burada arkadaşlarımız projeye uzun yıllardır emek veriyorlar. Daha önce Türkiye gözlem uydusu anlamında bir takım faaliyetler gerçekleştirmişti.
Teknoloji transferi yoluyla ya da bir takım ekipmanları yurt dışından tedarik ederek daha önce de yaptığımız uygu çalışmaları vardı ama İmece'nin özelliği içerisindeki ekipmanların büyük bir kısmının de yerli ve milli olarak geliştirilmiş olması. Yüzde 90 oranında yerliliğe sahip bir uydudan bahsediyoruz.
2 hafta içinde yüksek çözünürlükte görüntü alabileceğiz.
Yüksek çözünürlüklü gözlem uyduları birçok amaç için kullanılabiliyor. Başta askeri amaçlar olmak üzere afetlerle ilgili ya da çevre şehircilik uygulamaları ile ilgili birçok alanda bu gözlem uydularını kullanabiliyorsunuz.
Bu uydu sayesinde dünyanın herhangi bir noktasında gözlem yapabileceğiz. Ülkemize yönelik dış tehditleri de tespit edebileceğiz.
TUBİTAK BAŞKANI HASAN MANDAL A HABER'E KONUŞTU
Savunma, afet yönetimi ve daha bir çok konuda hizmete verecek olan İMECE, 680 KM irtifada görev yapacak anlık görüntü verebilecek. İMECE hakkında TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.
Hasan Mandal'ın öne çıkan sözleri:
Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ülkemiz esasında uydu teknolojilerinde yeni değil 1994'ten bu yana biz vardık ancak 2010'a kadar teknolojiyi satın alan bir ülkeydik. 2011 yılında ilk rasat gözlem uydumuzu gönderdik. Yüksek çözünürlüğe sahip metre altı gözlem yapan aynı zaman bin KM boyutunda 16 KM genişliğindeki alanı 1 defada gözlemleyebilecek. Dünyanın her yerini gözlemleyebileceğiz. İşte tüm bu özelliklere sahip bir uyduyu tasarlayan ve geliştiren bir ülkeyiz.
Biz bu uydunun yüzde 90 oranındaki tüm kritik bileşenlerini TÜBİTAK uzay teknolojileri Araştırma Enstitüsündeki çalışanlar tarafından tasarlandı ve yapıldı. Elektro optik kamera burada bizim için çok önemli. Türkiye'nin hem güvenlik açısından istihbarat noktasında hem de iklim değişikliği odaklı afetler ve tarım uygulamaları gibi işlerin hepsini gözlemleyebilecek.
5 YIL GÖREV YAPACAK, DÜNYANIN HER YERİNDEN GÖRÜNTÜ ELDE EDEBİLECEK
680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.
Bu arada, İMECE ile birlikte yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliğiyle üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içinde uzaya fırlatılacak.
METRE ALTI ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERA
Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE, BİLSAT, RASAT ve Göktürk-2 uydularından edinilen tecrübeyle donatıldı. Türkiye'de ilk kez üretilen metre altı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.
İMECE'de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretildi. İMECE Projesi kapsamında uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirildi. İMECE uydusuna, TÜBİTAK UME manyetometre ve manyetik tork çubuğu ile TÜBİTAK MAM ise sabit güneş paneliyle katkı sağladı.
İHRACAT POTANSİYELİ
İMECE Projesi'nden elde edilen çıktılar, Türkiye'nin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapı taşını oluşturacak. Bu projeyle sahip olunan kritik uzay teknolojilerinin yanı sıra bu alanda yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi kazanımı da sağlanmış olacak. Proje kapsamında üretilen ekipmanların uzay tarihçesi kazanmasıyla Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli kazanacak.
Haziran 2022'den itibaren ısıl vakum, titreşim, akustik ve elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçen İMECE uydusu, şubatta fırlatma üssünün bulunduğu ABD'ye gönderilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- RAMAZAN'IN SON CUMA MESAJLARI 2023 | 14 Nisan En güzel, resimli, dualı, hadisli Cuma ve Ramazan mesajları!
- EYT fark ödemesi sorgulama e-Devlet 2023 | Maaş farkları gün gün hesaplandı! Kök aylık+Ödenecek maaş! 3.467-3.900-4.116-4.333 TL...
- TUS 2023 ne zaman, saat kaçta? ÖSYM TUS sınav giriş belgesi alma ekranı! Soru sayısı, puan hesaplama
- 13 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu?
- OY PUSULASI SIRALAMASI 2023 | Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy pusulası sıralaması nasıl olacak, hangi parti nerede?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak son dakika? EYT Nisan emekli maaşı, bayram ikramiyesi yattı mı? Ödeme tarihleri 2023!
- Manchester United Sevilla maçı canlı kesintisiz izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United-Sevilla maçı canlı nereden izlenir?
- LGS'ye kaç gün, kaç hafta kaldı? 2023 LGS ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
- AL SANCAK 11. bölüm izle! 13 Nisan TRT 1 Al Sancak son bölüm kesintisiz full izle!
- Öğrencilere 1000 TL YARDIM başvuruları başladı mı? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek?
- 6.800 TL'ye arazi sahibi olabilirsiniz! Milli Emlak ilanları art arda yayınladı! İşte ihale tarihi...
- Çağatay Ulusoy Terzi dizisi ne zaman, nerede yayınlanacak? Yayın tarihi, konusu, oyuncuları...