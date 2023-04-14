Milli uydu ’İMECE’ye rüzgar engeli: Fırlatma 3. kez yeniden ertelendi

Bu çok ciddi bir kabiliyet. Dünyanın herhangi bir noktasından yüksek çözünürlükte bir görüntüyü alabileceğiz ve bu görüntüyü kullanabileceğiz.

Burada arkadaşlarımız projeye uzun yıllardır emek veriyorlar. Daha önce Türkiye gözlem uydusu anlamında bir takım faaliyetler gerçekleştirmişti.