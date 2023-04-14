Bayramda ücretsiz yol ve köprüler paylaşıldı. Bayramla birlikte tatile çıkacak vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ya da Osmangazi Köprüsü gibi yolların ücretli mi ücretsiz mi olduklarına ilişkin detayları araştırıyor. Soruların cevapları Resmi Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte netlik kazandı. Peki bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz? Arife günü yol ve köprü geçişleri ücretli mi? İşte detaylar...